Составьте равенство по тексту задачи У люды было м слив,у нади -на 6 слив больше,а ?? стёпы - на 9 слив меньше,чем у нади.когда сложили сливы и поделили поровну,каждому досталось 14 слив. 5 класс

Математика

Составьте равенство по тексту задачи У люды было м слив,у нади -на 6 слив больше,а ?? стёпы - на 9 слив меньше,чем у нади.когда сложили сливы и поделили поровну,каждому досталось 14 слив. 5 класс

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