Составьте равенство по тексту задачи У люды было м слив,у нади -на 6 слив больше,а ?? стёпы - на 9 слив меньше,чем у нади.когда сложили сливы и поделили поровну,каждому досталось 14 слив. 5 класс
Математика
Составьте равенство по тексту задачи У люды было м слив,у нади -на 6 слив больше,а ?? стёпы - на 9 слив меньше,чем у нади.когда сложили сливы и поделили поровну,каждому досталось 14 слив. 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Л-х Н-х+6 С-х+6-9 14*3=42 х+х+6+х+6-9=42 3х=42-3 3х=39 х=39/3 х=13 (У Люды) х+6=13+6=19 (У Нади) х+6-9=13+6-9=10 (У Степы)
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