Пажалуйста помогите мне очень срочно надо дам 16 балов !!!!!!
Литература
Пажалуйста помогите мне очень срочно надо дам 16 балов !!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мурзилка - детский журнал с самым длительным сроком издания. В этом году журналу исполнилось 89лет. Первый номер его вышел в свет 16 мая 1924г. Журнал назван по имени сказочного существа, желтого и пушистого Мурзилки. Своё имя Мурзилка получил благодаря озорнику и проказнику - маленькому лесному человечку, существовавшему в популярных книгах для детй конца 19 века. В состав редколлегии входят: главный редактор - А. Ф. Киселева, писатель, член редколлегии - Алексей Смирнов. Журнал выходит ежемесячно, т. е. 12 раз в год. Из номера в номер печатаются материалы, дополняющие программу начальной школы. Постоянные рубрики насыщены интересным, познавательным материалом, как то: "Веселая математика", "прогулки со словами", "Физкульт-Ура!" и др. А также в каждом номере присутствуют игры, головоломки, ребусы, кроссворды и раскраска. Все авторы очень знакомы детям: С Маршак, Э. Успенский, С Михалков и т.д. В текущем номере очень интересна и полезна статья "Безопасный интернет" в рубрике "Школа безопасности", позволяет ребенку понять, чего нельзя делать в интернете. Есть такие темы, которые не исчерпываются публикацией в нескольких номерах, а продолжаются более длительное время.Такова "Галерея искусств Мурзилки", которая знакомит с репродукциями картин - шедевров отечественной и моровой живописи, с жизнью и творчеством художников. Рассказы о них и репродукции картин печатаются на вкладках, их можно вырезать и собирать свою художественную коллекцию. Так что, материалы присутствуют и для серца, и для разума )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Английский язык
Помогите перевести на русский One need not have anything to do with medicine as such to know of the existence ol such powerful therapeutic agents...