Пажалуйста помогите мне очень срочно надо дам 16 балов !!!!!!

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Мурзилка - детский журнал с самым длительным сроком издания. В этом году журналу исполнилось 89лет. Первый номер его вышел в свет 16 мая 1924г. Журнал назван по имени сказочного существа, желтого и пушистого Мурзилки. Своё имя Мурзилка получил благодаря озорнику и проказнику - маленькому лесному человечку, существовавшему в популярных книгах для детй конца 19 века. В состав редколлегии входят: главный редактор - А. Ф. Киселева, писатель, член редколлегии - Алексей Смирнов. Журнал выходит ежемесячно, т. е. 12 раз в год. Из номера в номер печатаются материалы, дополняющие программу начальной школы. Постоянные рубрики насыщены интересным, познавательным материалом, как то: "Веселая математика", "прогулки со словами", "Физкульт-Ура!" и др. А также в каждом номере присутствуют игры, головоломки, ребусы, кроссворды и раскраска. Все авторы очень знакомы детям: С Маршак, Э. Успенский, С Михалков и т.д. В текущем номере очень интересна и полезна статья "Безопасный интернет" в рубрике "Школа безопасности", позволяет ребенку понять, чего нельзя делать в интернете. Есть такие темы, которые не исчерпываются публикацией в нескольких номерах, а продолжаются более длительное время.Такова "Галерея искусств Мурзилки", которая знакомит с репродукциями картин - шедевров отечественной и моровой живописи, с жизнью и творчеством художников. Рассказы о них и репродукции картин печатаются на вкладках, их можно вырезать и собирать свою художественную коллекцию. Так что, материалы присутствуют и для серца, и для разума )