Как писать опорный конспект по истории Украины 7 класс ?
История
Как писать опорный конспект по истории Украины 7 класс ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 7ому классу могу посоветовать мультфильм по которому я готовлюсь к ЗНО. Озвучивает Богдан Ступка. ОООчень помогает понять полную картину. А так дата-поняття-персоналії
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