Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катеты равны 1,2 дм и 3 дм
Геометрия
Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катеты равны 1,2 дм и 3 дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=1/2ab, где a и b-катеты прямоугольного треугольника. 1,2 дм=12 см 3 дм=30 см (12 см х 30 см):2=180 см^2
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