Даны несколько фрагментов из комедии "Горе от ума" А.С.Грибоедова. В каком из мест,обозначенных цифрой,современная орфография не требует дефиса?(9. задание)

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По расчету по моему.................................................по чьему? Фамусов. Она не родила, но по расчету по (1) моему: должна родить дефис нужен,если по-моему -наречие. В этом примере по моему расчету по расчету чьему? моему, от слова МОЙ расчет, местоимение с предлогом.