Красных 4 коробки по 5 шт.Синих на 15 шт. больше
Математика
Красных 4 коробки по 5 шт.Синих на 15 шт. больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4x5=20,2) 20+15=35
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Даны несколько фрагментов из комедии "Горе от ума" А.С.Грибоедова. В каком из мест,обозначенных цифрой,современная орфография не требует дефиса?(9....
Математика
Как решить ?Напишите наименьшее число,кратное 3,подставив вместо звездочки (*)нужн??е цифры 5*9*Как Вы нашли цифру подскажите пожалуйста срооооочно...
Қазақ тiлi