Сказки,пословицы,поговорки,загадки-это
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Сказки,пословицы,поговорки,загадки-это
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Гость:
Традиционные основы народной педагогики.
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