Почему корабль в воде не тонет
Физика
Почему корабль в воде не тонет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше объем тела, тем больше воды он вытесняет Внутри корабля, то есть его корпуса, находится пространство, которое заполняется воздухом. Этот воздух и не позволяет кораблю утонуть и удерживает его на поверхности воды, поэтому даже большегрузные корабли преспокойно бороздят морские глади.
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