Чем вы объясните перелом в войне , наступивший с появлением Жанны д' Арк?

История
Чем вы объясните перелом в войне , наступивший с появлением Жанны д' Арк?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что народу нужно было верить в кого-либо. Они были слабы, так сказать у них не было идола. А Жанна д'Арк своим поступком и смелостью вселила в них надежду и смелость. 
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