Чем вы объясните перелом в войне , наступивший с появлением Жанны д' Арк?
История
Чем вы объясните перелом в войне , наступивший с появлением Жанны д' Арк?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что народу нужно было верить в кого-либо. Они были слабы, так сказать у них не было идола. А Жанна д'Арк своим поступком и смелостью вселила в них надежду и смелость.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Человек стоит на расстоянии 12,4 м от столба на котором висит фонарь расположенный ??а высоте 8 м тень человека равна 3 и 6 метров Какого роста чел...
Українська мова