Что такое web- сайт? срочно

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Что такое web- сайт? срочно
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Веб-сайт — это многоуровневое системное объединение различных сервисов и ресурсов. Веб-сайт дает обозревателю информацию, осуществляет доступ к поисковым системам, к электронной почте, рекламе и т.д.
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