Что такое жаберные щели и каково их значение ?

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Щели жаберные— отверстия, сообщающие полость кишечника с наружной средой (непосредственно или через особые полости) и служащие, вследствие присутствия на их краях сосудов, для окисления крови. Жаберные щели могут вести не прямо в кишечник, а в жаберные мешки, а эти последние уже открываются в кишечник, и тогда отличают наружные и внутренние Щ. Таковое явление, представляющее более первичные отношения, наблюдается у кишечножаберных (см. Кишечнодышащие и Цефалодиск), у круглоротых рыб и селахий. В другом случае вследствие редукции мешков жаберные щели низводятся на простые отверстия, разделенные друг от друга сравнительно узкими простенками (жаберными дужками), как это имеет место у оболочников, бесчерепных, а также, хотя в другой форме, ганоидов и костистых рыб. У кишечножаберных Щ. многочисленны и открываются на спинной стороне двумя рядами непосредственно наружу. У цефалодиска одна пара Щ. У оболочников число Щ. тоже различно: у хвостатых (Сореlаtае) одна пара, и она открывается, непосредственно, наружу. У прочих оболочников Щ. открываются в особую окружающую жаберный отдел кишечника или примыкающую к нему полость (перибрахиальную, или клоакальную), и она уже открывается наружу. У асцидии Щ. весьма многочисленны и поделены перекладинками на более мелкие отверстия, так что передняя часть кишечника вся является продырявленной массой отверстий. У Doliolum жаберная полость сообщается с клоакальной двумя немногочисленными рядами Щ., а у сальп эти два ряда заменяются двумя громадными отверстиями, так что перегородка между жаберной и клоакальной полостью низводится на степень узкой срединной перекладины, играющей роль жабры. Внутренние жабры позвоночных расположены в стенках глотки и представляют собой ряды жаберных лепестков, которые находятся на жаберных дугах. Глотка рыб и личинок амфибий пронизана жаберными щелями. Попадающая в рот вода проходит через эти щели, снабжая организм кислородом. Некоторыерыбы используют жабры для выделения электролитов. У некоторых земноводных жабры также расположены внутри ротовой полости. МУКОФИЛЁЗ (Mucophilosis), инфекц. болезнь жабр карпа, сазана и их гибридов, вызываемая одноклеточным спорообразующим паразитом Mucophilus cyprini, к-рого одни авторы относят к водорослям, а др.— к грибам. Встречается в рыбоводных х-вах европ. стран и в СССР у молоди и рыб старших возрастов, чаще в весенне-летний период года, иногда зимой. Возбудитель шаровидной или эллипсоидной формы, размером 40—60 мкм, желтовато-коричневого цвета с зернистыми (гранулированными) включениями. При разрушении шаровидной “цисты” выделяется большое кол-во спор. Паразит локализуется в тканях жаберных лепестков, вызывает закупорку кровеносных сосудов. Поражённые возбудителем М. жаберные лепестки имеют ярко-красный цвет, гиперемированы и увеличены в размерах. Больные рыбы быстро погибают. Диагноз ставят на основании результата микроскопии паразита в поражённой жаберной ткани. Из мер борьбы рекомендуется дезинфекция водоёмов негашёной известью. Лит.: Щербина А. К.. Болезни рыб и меры борьбы с ними, К., 1960.