Уважаемые, прошу помочь мне с заданием. 2. A person who likes to meet and spend time with other people is [SOCIABLE]. 3. A person who produces new original ideas and things is [CREATIVE]. 4. A person who is afraid to meet ...

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Уважаемые, прошу помочь мне с заданием. 2. A person who likes to meet and spend time with other people is [SOCIABLE]. 3. A person who produces new original ideas and things is [CREATIVE]. 4. A person who is afraid to meet or speak to unknown people is [SHY]. 5. A person who likes to talk a lot is [TALKATIVE]. 6. A person who is impolite is [RUDE]. 7. A person who is interested in things and wants to find out about them is [CURIOUS]. Переведите, буду очень благодарен и в долгу не останусь!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2) Человек, который любит знакомиться и проводить время с другими людьми, – общительный. 3) Человек, который подает новые оригинальные идеи и создает новые оригинальные вещи, – творческий/изобретательный. 4) Человек, который боится знакомиться или разговаривать с незнакомыми людьми, - стеснительный. 5) Человек, который любит много говорить, -  разговорчивый/болтливый. 6) Человек, который невежлив, - грубый/невоспитанный. 7) Человек, который интересуется вещами и узнать о них, - любопытный/пытливый  

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