Спиши текст. Определи падеж каждого имени существительного в тексте. подчеркни предлоги,обозначь окончания имён существительных. Выделенное предложение разбери по членам. Шёл я как-то по лесу. иду и слышу : застучал где-то впер...
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Спиши текст. Определи падеж каждого имени существительного в тексте. подчеркни предлоги,обозначь окончания имён существительных. Выделенное предложение разбери по членам. Шёл я как-то по лесу. иду и слышу : застучал где-то впереди меня дятел. Я пошёл осторожнее. Вижу, дятел пристроился на дереве. Уселся на ствол,зацепился за кору острыми коготками, опёрся на жёсткий хвостик и колотит по стволу дерева крепким клювом. Раздолбит дятел дерево, найдёт под корой вредителя и съест. Так он лечит больные деревья!!! Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
По лесу-дательный падеж, дятел-именит.падеж, на дереве- предл.падеж, на ствол -Р.п, под корой-Т.п,
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