Какое можно написать сочинение на тему прогулка в парке???

Гость: Гость:

В минувшие выходные мы всей семьей гуляли в парке. Стояла прохладная, пасмурная, но сухая и безветренная погода. Под ногами шелестела опавшая желто-красная листва. Было так тихо, что даже отчетливо слышалось как щелкает орешки белка, сидящая рядом на дереве. Никому из нас не хотелось нарушать эту благодатную тишину. Но вдруг внезапно начался редкий моросящий дождик и мы спрятались от него под большой старой елью. От ели так ароматно пахло хвоей, что мы все вспомнили про скорое празднование Нового года. Когда дождик закончился мы ещё немного погуляли по влажным дорожкам осеннего парка и довольные прогулкой отправились домой.