Помочте мне 6,7.задание

Математика
Помочте мне 6,7.задание
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6.Раскройте скобки. а)-2(4+5m-7n)=-8-10m+14n б)9(-18x+5y-78)=-162+45y-702 в)-2(-14t+z-25c=28t-2z+50c г)(-23)(k+65p-12x)=-23k-1495p+776x
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