Помогите пожалуйста По плану за пять дней фабрика должна выпустить 350т бумаги.Ск??лько тонн бумаги в день при равномерной работе выпускала фабрика,если она перевыполнила план на 50т

Математика

Помогите пожалуйста По плану за пять дней фабрика должна выпустить 350т бумаги.Ск??лько тонн бумаги в день при равномерной работе выпускала фабрика,если она перевыполнила план на 50т

Автор: Гость