Помогите пожалуйста По плану за пять дней фабрика должна выпустить 350т бумаги.Ск??лько тонн бумаги в день при равномерной работе выпускала фабрика,если она перевыполнила план на 50т

Математика
Помогите пожалуйста По плану за пять дней фабрика должна выпустить 350т бумаги.Ск??лько тонн бумаги в день при равномерной работе выпускала фабрика,если она перевыполнила план на 50т
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
350+50=400 400/5=80т в день
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