Найдите корень уравнения 1) 5y+7(3-y)=3(5-2y-2)-6 2) 7y-4(3y+5)=2-3(4y-9).
Математика
Найдите корень уравнения 1) 5y+7(3-y)=3(5-2y-2)-6 2) 7y-4(3y+5)=2-3(4y-9).
Ответ(ы):
Гость:
1)5y+7(3-y)=3(5-2y)-6 5y+21-7y=15-6y-6 4y=-12 y=-3 2) 7y-4(3y+5)=2-3(4y-9) 7y-12y-20=2-12y+27 7y=49 y=7
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