Реши задачи. а) В магазин привезли 960 кг овощей. Четверть этого количесва составляло морковь, семь пятых- картофель, а остальное-капуста. Сколько в магазин привезли капусты? б) В магазин привезли 240 кг моркови, что составил...

Математика

Реши задачи. а) В магазин привезли 960 кг овощей. Четверть этого количесва составляло морковь, семь пятых- картофель, а остальное-капуста. Сколько в магазин привезли капусты? б) В магазин привезли 240 кг моркови, что составило четвёртую часть всех привезённых овощей. Сколько всего овощей привезли в магазин?

Автор: Гость