Реши задачи. а) В магазин привезли 960 кг овощей. Четверть этого количесва составляло морковь, семь пятых- картофель, а остальное-капуста. Сколько в магазин привезли капусты? б) В магазин привезли 240 кг моркови, что составил...
Математика
Реши задачи. а) В магазин привезли 960 кг овощей. Четверть этого количесва составляло морковь, семь пятых- картофель, а остальное-капуста. Сколько в магазин привезли капусты? б) В магазин привезли 240 кг моркови, что составило четвёртую часть всех привезённых овощей. Сколько всего овощей привезли в магазин?
Ответ(ы):
Гость:
1 задача 960:4=240 кг-морковь. 240:5*7=346 (кг) картофель. 960-(240+346)=374кг капуста. 2 задача 240=1/4 часть. 240:1*4=960 кг
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