Вычислите скорость течения воды в реке,если по ней туристы проплыли на плоту 20 км ??а 6 часов. Помогите пожалуйста:3:*

Математика

Вычислите скорость течения воды в реке,если по ней туристы проплыли на плоту 20 км ??а 6 часов. Помогите пожалуйста:3:*

Автор: Гость