Вычислите скорость течения воды в реке,если по ней туристы проплыли на плоту 20 км ??а 6 часов. Помогите пожалуйста:3:*
Математика
Вычислите скорость течения воды в реке,если по ней туристы проплыли на плоту 20 км ??а 6 часов. Помогите пожалуйста:3:*
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