В типографии за день отмечали 3600 книг четвертую часть этих книг состовляли учебники по математике пятую часть оставшихся книг словари сколько словорей было отмечатано в типографии в этот день

Математика

В типографии за день отмечали 3600 книг четвертую часть этих книг состовляли учебники по математике пятую часть оставшихся книг словари сколько словорей было отмечатано в типографии в этот день

Автор: Гость