В типографии за день отмечали 3600 книг четвертую часть этих книг состовляли учебники по математике пятую часть оставшихся книг словари сколько словорей было отмечатано в типографии в этот день
Математика
В типографии за день отмечали 3600 книг четвертую часть этих книг состовляли учебники по математике пятую часть оставшихся книг словари сколько словорей было отмечатано в типографии в этот день
Ответ(ы):
Гость:
1) 3600÷4=900(шт) - уч. по матем 2) 3600-900=2700( шт) - оставшиеся книги 3) 2700÷5= 540(шт) - словари
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