Какие животные живут в холодных районах мира

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Какие животные живут в холодных районах мира
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Гость:
Белые медведи, пингвины, моржы, тюлени, морские леопрады и слоны, ластоногие котики, нерпы и много-много других.
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