Какие есть слова с парными согласными в корне слова
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Какие есть слова с парными согласными в корне слова
Ответ(ы):
Гость:
Дуб,зуб,зуд лук луг туз
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