1)В 6 ящиках уложили поровну 48 кг яблок.Сколько кг яблок можно уложить в 8 таких же я??иков? 2)48 туристов разместились в шести лодках поровну.Сколько лодок понадобится для 64 туристов?

Математика

1)В 6 ящиках уложили поровну 48 кг яблок.Сколько кг яблок можно уложить в 8 таких же я??иков? 2)48 туристов разместились в шести лодках поровну.Сколько лодок понадобится для 64 туристов?

Автор: Гость