Сумма дух чисел равна 111.одноиз слагаемых в два раза больше другого.назови эти чис??а

Математика
Сумма дух чисел равна 111.одноиз слагаемых в два раза больше другого.назови эти чис??а
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х+у=111 х=2у следовательно, решаем систему уравнений 2у+у=111 3у=111 у=37 тогда х=2*37=74
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