Напишите года правления княжения Ярославля
История
Напишите года правления княжения Ярославля
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9 или 20 февраля 1054, (Вышгород) — князь Ростовский (987—1010), князь Новгородский (1010—1034), великий князь киевский (1016—1018, 1019—1054).
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