. Самым большим пирожком можно считать пирожок с лимонной начинкой, испеченный Эд??м Сандерсоном, штат Флорида, США, 10 декабря 1988 г. Вес гиганта - 952,1 кг, диаметр - 6,7 м. Чему равно давление пирожка на стол?

Физика
. Самым большим пирожком можно считать пирожок с лимонной начинкой, испеченный Эд??м Сандерсоном, штат Флорида, США, 10 декабря 1988 г. Вес гиганта - 952,1 кг, диаметр - 6,7 м. Чему равно давление пирожка на стол?
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