Разгадайте загадку живёт ерошка подле большой дорожки плиз !!!

Русский язык
Разгадайте загадку живёт ерошка подле большой дорожки плиз !!!
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Гость:
Ответ для етой загадки-Родина или Чужбина
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