Почему жабы обитают в более засушливых местах .чем лягушки?
Биология
Почему жабы обитают в более засушливых местах .чем лягушки?
Ответ(ы):
Гость:
Жаба ищет для жилья менее мокрые места, чем лягушка, потому, что ее кожа более грубая и сухая, чем у лягушки. Взрослые жабы идут к воде только для размножения.
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