Что такое жанр?басня?

Литература
Что такое жанр?басня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жанр (от  фр. genre — род) — общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира  искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей произведения. Жанры сформированы наборами условий; многие произведения используют несколько жанров посредством заимствования и объединения этих условий. Возможные определения понятия иногда ограничены  искусством и  культурой, особенно  литературой, но длинная история использования данного понятия наблюдается также и в  риторике. В исследованиях жанра понятие не сравнивается с исходным значением. Скорее, все существующие произведения отражают определённые условия, участвуя при этом в создании определения понятия жанра.   Басня- к раткий иносказательный нравоучительный рассказ, стихотворение.
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