Построить график линейной функции. y=0,5x+8
Алгебра
Построить график линейной функции. y=0,5x+8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=0,5x+8 f(x)=x+4 Таблица и график во вложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них модальный глагол и??и его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 1. Th...
Математика
Решить задачу в загоне 27 лошадей одну треть этого количества и еще 2 лошади перене??ли на другое пастбища.затем перегнали половину оставшихся лоша...