Описание помещения в повести А.С.Пушкина"станционный смотритель".

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Описание помещения в повести А.С.Пушкина"станционный смотритель".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, в начале его дом выглядит опрятным, уютным. На окнах стоят цветы - символ мещанского благополучия в те времена. Везде видна аккуратность, забота дочки смотрителя. Все это исчезает с её уходом - Вырин не наводит порядок, надеясь на то, что она вернется. Самсон Вырин создал свой маленький, ограниченный мирок, полностью отгородившись от всего.
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