Описание помещения в повести А.С.Пушкина"станционный смотритель".

Гость: Гость:

Например, в начале его дом выглядит опрятным, уютным. На окнах стоят цветы - символ мещанского благополучия в те времена. Везде видна аккуратность, забота дочки смотрителя. Все это исчезает с её уходом - Вырин не наводит порядок, надеясь на то, что она вернется. Самсон Вырин создал свой маленький, ограниченный мирок, полностью отгородившись от всего.