Описание помещения в повести А.С.Пушкина"станционный смотритель".
Русский язык
Описание помещения в повести А.С.Пушкина"станционный смотритель".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, в начале его дом выглядит опрятным, уютным. На окнах стоят цветы - символ мещанского благополучия в те времена. Везде видна аккуратность, забота дочки смотрителя. Все это исчезает с её уходом - Вырин не наводит порядок, надеясь на то, что она вернется. Самсон Вырин создал свой маленький, ограниченный мирок, полностью отгородившись от всего.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Дорога из села в город проходит через рабочий поселок Из села в город выехал легковой автомашины со скоростью 1,5 километров в минуту это же самое ...
Алгебра
После уценки стиральной машины её цена составила 0,63 старой.На сколько процентов уменьшилась цена стиральной машины в результате уценки