После уценки стиральной машины её цена составила 0,63 старой.На сколько процентов уменьшилась цена стиральной машины в результате уценки
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После уценки стиральной машины её цена составила 0,63 старой.На сколько процентов уменьшилась цена стиральной машины в результате уценки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если старая цена была 100%, а новая - 63% от 100%, то, очевидно, цена стиральной машины уменьшилась на 100-63=37% Ответ: на 37%
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