Кодекс чести дворянина по тексту комедии недоросль

Гость: Гость:

Дворяни издавна считались самыми богатыми людьми. как у-нас к примеру миллиардеры . дворяни ставили себя выше чем они есть. их кодекс: никому не уступать , никого не уважать. быть только за себя. И не слушать точку зрения других. точку зрения иметь только свою.