Кодекс чести дворянина по тексту комедии недоросль
Литература
Кодекс чести дворянина по тексту комедии недоросль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дворяни издавна считались самыми богатыми людьми. как у-нас к примеру миллиардеры . дворяни ставили себя выше чем они есть. их кодекс: никому не уступать , никого не уважать. быть только за себя. И не слушать точку зрения других. точку зрения иметь только свою.
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