Помагите плиззз какие сможете 6,8,9,10
Математика
Помагите плиззз какие сможете 6,8,9,10
Ответ(ы) на вопрос:
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В 6 ответ А, в 8 D, в 9 B
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