Помогите решить английский всю стр

Английский язык
Помогите решить английский всю стр
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Гость:
Znaika is smart neznaika is merry mite tubik is talented znaika is mite neznaika is merry
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