ЭТО СРОЧНО ! решите 1 задание пожалуйста
Геометрия
ЭТО СРОЧНО ! решите 1 задание пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=24см CD=8см AB/CD=24/8=3 см AB=2м CD=40см AB=2м=200см AB/CD=200/40=5 см AB=12дм CD=8м CD=8м=80дм AB/CD=12/80=3/20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дорога из села в город проходит через рабочий поселок Из села в город выехал легковой автомашины со скоростью 1,5 километров в минуту это же самое ...
Алгебра
После уценки стиральной машины её цена составила 0,63 старой.На сколько процентов уменьшилась цена стиральной машины в результате уценки
Английский язык
Математика