ЭТО СРОЧНО ! решите 1 задание пожалуйста

Геометрия
ЭТО СРОЧНО ! решите 1 задание пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=24см CD=8см AB/CD=24/8=3 см AB=2м CD=40см AB=2м=200см AB/CD=200/40=5 см AB=12дм CD=8м  CD=8м=80дм AB/CD=12/80=3/20
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