Дорога из села в город проходит через рабочий поселок Из села в город выехал легковой автомашины со скоростью 1,5 километров в минуту это же самое время с рабочего поселка в город вышла грузовая автомашины со скоростью 1 киломе...
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Дорога из села в город проходит через рабочий поселок Из села в город выехал легковой автомашины со скоростью 1,5 километров в минуту это же самое время с рабочего поселка в город вышла грузовая автомашины со скоростью 1 километра в минуту Через 20 минут легковая автомашина догнала грузовой Найдите расстояние до рабочего поселка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) найдем расстояние которое прошел легковой автомобиль за 20 минут 1.5*20=30 км 2) найдем расстояние которое прошел грузовик за 20 минут 1*20=20км 3) так как они двигались в одном направление то 30-20=10 км это расстояние от гсела до рабочего поселка Ответ 10 км
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