Дорога из села в город проходит через рабочий поселок Из села в город выехал легковой автомашины со скоростью 1,5 километров в минуту это же самое время с рабочего поселка в город вышла грузовая автомашины со скоростью 1 киломе...

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Дорога из села в город проходит через рабочий поселок Из села в город выехал легковой автомашины со скоростью 1,5 километров в минуту это же самое время с рабочего поселка в город вышла грузовая автомашины со скоростью 1 километра в минуту Через 20 минут легковая автомашина догнала грузовой Найдите расстояние до рабочего поселка

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