Как будет по английский масло для готовки

Английский язык
Как будет по английский масло для готовки
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Автор: Гость
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Гость:
Вообще butter,если я не ошиблась 
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