Решить задачу в загоне 27 лошадей одну треть этого количества и еще 2 лошади перене??ли на другое пастбища.затем перегнали половину оставшихся лошадей.сколько лошадей осталось в загоне

Математика

Решить задачу в загоне 27 лошадей одну треть этого количества и еще 2 лошади перене??ли на другое пастбища.затем перегнали половину оставшихся лошадей.сколько лошадей осталось в загоне

Автор: Гость