Решить задачу в загоне 27 лошадей одну треть этого количества и еще 2 лошади перене??ли на другое пастбища.затем перегнали половину оставшихся лошадей.сколько лошадей осталось в загоне
Математика
Решить задачу в загоне 27 лошадей одну треть этого количества и еще 2 лошади перене??ли на другое пастбища.затем перегнали половину оставшихся лошадей.сколько лошадей осталось в загоне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27*1:3=9 27-9=18 18-2=16 16:2=8 Ответ:8
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