Сыну 1год.отец старше сына на 30лет.Во сколько раз отец будет старше сына через 29лет?
Математика
Сыну 1год.отец старше сына на 30лет.Во сколько раз отец будет старше сына через 29лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30+1=31(лет отцу) 2)29+1=30(лет сыну через 29 лет) 3)31+29=60(лет отцу через 29 лет) 4)60:30=2(в 2 раза отец будет старше сына через 29 лет Ответ:Отец старше сына в 2 раза
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