Сыну 1год.отец старше сына на 30лет.Во сколько раз отец будет старше сына через 29лет?

Гость: Гость:

1)30+1=31(лет отцу) 2)29+1=30(лет сыну через 29 лет) 3)31+29=60(лет отцу через 29 лет) 4)60:30=2(в 2 раза отец будет старше сына через 29 лет Ответ:Отец старше сына в 2 раза