Сыну 1год.отец старше сына на 30лет.Во сколько раз отец будет старше сына через 29лет?

Математика
Сыну 1год.отец старше сына на 30лет.Во сколько раз отец будет старше сына через 29лет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30+1=31(лет отцу) 2)29+1=30(лет сыну через 29 лет) 3)31+29=60(лет отцу через 29 лет) 4)60:30=2(в 2 раза отец будет старше сына через 29 лет Ответ:Отец старше сына в 2 раза
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