Что ты посоветовал бы другу , с которым поссорился, изменить в своих взаимоотношениях, чтобы в следующий раз избежать конфликта ? Что бы ты посоветовал при этом самому себе?

Обществознание
Что ты посоветовал бы другу , с которым поссорился, изменить в своих взаимоотношениях, чтобы в следующий раз избежать конфликта ? Что бы ты посоветовал при этом самому себе?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я бы посоветовала другу попытаться понять меня,а себе его)так как,говориться : не желай другому,что б не пожилал и себе)
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