Что ты посоветовал бы другу , с которым поссорился, изменить в своих взаимоотношениях, чтобы в следующий раз избежать конфликта ? Что бы ты посоветовал при этом самому себе?

Обществознание

Что ты посоветовал бы другу , с которым поссорился, изменить в своих взаимоотношениях, чтобы в следующий раз избежать конфликта ? Что бы ты посоветовал при этом самому себе?

Автор: Гость