Что удивляет в поведении мальчика

Литература
Что удивляет в поведении мальчика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчики бывают разные, например он может быть пошлым,зым и грубым
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