Что указывает на общность живой и не живой природы

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Да все практически, ну смотри Питание - некоторые молекулы воды. Энергообеспечение (в плане часть Дыхания) - солнце Размножение - кристаллы Наследственность - кристаллы Рост - сталактиты и сталагмиты Развитие - развитие горной системы, системы рек, системы морей и т.д. Выделение - выделение газов (метан к примеру) Раздражимость (Чувствительность) - применимо к телам, пни мяч, он и полетит, чем не реакция тела на внешнее раздражение То есть общность есть, и она заключается в свойствах живого, как бы это не звучало странно) Однако, способность упорядочивать, причем процессы интенсивной самоупорядоченности - признак истинного ЖИВОГО организма. Удачи!