Что услажняется у молюсков во внутреных системах в сравнении с кольчетыми червям??

Гость: Гость:

1. Сегменты слились в отделы тела.2. Образовались нервные узлы - развитие нервной системы3. Появление сердца - увеличилась скорость движения крови, интенсивнее обмен в-в4. Появление пищеварительных желез - печень (более полное усвоение пищи)5. У наземных моллюсков появились лёгкие (у кольчатых червей - жабры)6. Появление в глотке органа для измельчения пищи - тёрки.7. Органы выделения у моллюсков - почки (у червей - метанефридии)