Что услажняется у молюсков во внутреных системах в сравнении с кольчетыми червям??

Биология
Что услажняется у молюсков во внутреных системах в сравнении с кольчетыми червям??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сегменты слились в отделы тела.2. Образовались нервные узлы - развитие нервной системы3. Появление сердца - увеличилась скорость движения крови, интенсивнее обмен в-в4. Появление пищеварительных желез - печень (более полное усвоение пищи)5. У наземных моллюсков появились лёгкие (у кольчатых червей - жабры)6. Появление в глотке органа для измельчения пищи - тёрки.7. Органы выделения у моллюсков - почки (у червей - метанефридии)

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