Вставьте пропущенное слово: ....был известен человеку уже в Древнем Египте.В Древней Греции богатство человека определялось тем, сколько ..... подносили гостям.Спартанцы ели .... только по праздникам.
Технология
Вставьте пропущенное слово: ....был известен человеку уже в Древнем Египте.В Древней Греции богатство человека определялось тем, сколько ..... подносили гостям.Спартанцы ели .... только по праздникам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Везде ответ-хлеб Хлеб был известен человеку уже в Древнем Египте. В Древней Греции богатство человека определялось тем, сколько хлеба подносили гостям. Спартанцы ели хлеб только по праздникам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика