Вставьте пропущенное слово: ....был известен человеку уже в Древнем Египте.В Древней Греции богатство человека определялось тем, сколько ..... подносили гостям.Спартанцы ели .... только по праздникам.

Технология
Вставьте пропущенное слово: ....был известен человеку уже в Древнем Египте.В Древней Греции богатство человека определялось тем, сколько ..... подносили гостям.Спартанцы ели .... только по праздникам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Везде ответ-хлеб Хлеб был известен человеку уже в Древнем Египте. В Древней Греции богатство человека определялось тем, сколько хлеба подносили гостям. Спартанцы ели хлеб только по праздникам.
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