1.определите время, за которое равномерно движущиеся тело со скоростью 54 км/ч прой??ёт путь 225м. 2.определите ускорение материальной точки, если за 3 с его скорость увеличилась с 22 м/с до 46 м/с 3.с каким ускорением поезд от...

Физика
1.определите время, за которое равномерно движущиеся тело со скоростью 54 км/ч прой??ёт путь 225м. 2.определите ускорение материальной точки, если за 3 с его скорость увеличилась с 22 м/с до 46 м/с 3.с каким ускорением поезд отправляется от станции, если через нескоторое время он, пройдя путь 3 км, имел скорость 60 км/ч 4.Определите ускорение тела, если за седьмую секунду своего движения оно прошло путь 150 м 5.изобразите график u(t) для тела, движущегося с начальной скоростью 3 м/с и ускорением - 2 м/с в квадрате
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) V=15 м/с S=225 м t-? T=s/v   t=225/15=15 c
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