Помогите пожалуйста упр.39 зарани спасибо большое)☺

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Помогите пожалуйста упр.39 зарани спасибо большое)☺
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искусный мастер, интересная экскурсия, прочитал о билете, картина для галереи, книга о европейской живописи,восхищаюсь пейзажем, украшение на занавесе,подпись на портрете, место в партере рассуждать об искусстве, рассказать о натурморте, спектакль по пьессе,упоминается в монологе, учебник по литературе, музей рядом с библиотекой. Художник написал много картин:и пейзаж, и портрет, и натюрморт. Некоторые дети ходят на кружок живописи
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