Помогите пожалуйста упр.39 зарани спасибо большое)☺

Гость: Гость:

Искусный мастер, интересная экскурсия, прочитал о билете, картина для галереи, книга о европейской живописи,восхищаюсь пейзажем, украшение на занавесе,подпись на портрете, место в партере рассуждать об искусстве, рассказать о натурморте, спектакль по пьессе,упоминается в монологе, учебник по литературе, музей рядом с библиотекой. Художник написал много картин:и пейзаж, и портрет, и натюрморт. Некоторые дети ходят на кружок живописи