Что воспевали Жырау в своих песнях? СРООООЧНО ПОМОГИТЕ...
Литература
Что воспевали Жырау в своих песнях? СРООООЧНО ПОМОГИТЕ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Овоаоотытивоалклоуоыщшутивошаок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Нужно возвести предложения в Present Simple. Помогите пожалуйста See who is trying to open the door of your car When you know the results of th...
Математика
Помогите решить задачу бабушка ехал от дома до дачи 1 час 20 минут и поехал на дачу в 11:00 утра в котором часу бабушка вышла из дома
Русский язык