Что воспевали Жырау в своих песнях? СРООООЧНО ПОМОГИТЕ...

Литература
Что воспевали Жырау в своих песнях? СРООООЧНО ПОМОГИТЕ...
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