найдите соченение про барс

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снежные барсы сегодня нуждаются в защите. Эти животные занесены в красную книгу и находятся под угрозой исчезновения . Охота на них запрещена ,однако в связи с высокой ценностью его шкуры , стоимость которых на черных рынках Азии достигает 60 тысяч долларов браконьерская добыча барса процветает до сих пор . Снежный барс подвергается преследованиям и со стороны местного населения , которое считает его угрозой для домашнего скота и использует варварские методы уничтожения исчезающего животного ( включая ловлю петлей) .На сегодняшний день осталось около 7000 барсов , а в России численность этого красивого и ловкаго хищника составляет не более 80-100 особей извините не получается ответить