Мне нужно составить диалог на тему: Мне 13 лет На казахском языке) дам 30 баллов
Қазақ тiлi
Мне нужно составить диалог на тему: Мне 13 лет На казахском языке) дам 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-сенің жасың нешеде? _менің жасым 13 те. -жарайсың,азамат болыпсыңғой,-деді алыстан келген көршісі Есмаханға
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Устауляйце патрэбныя пытальныя словы. ...на свитанку прачынаецца з..мля? Сонца шле ??а яе свае праменьчыки . Л..сы и палетки радуюцца их пяшчоце .А...
Биология