Мне нужно составить диалог на тему: Мне 13 лет На казахском языке) дам 30 баллов

Қазақ тiлi
Мне нужно составить диалог на тему: Мне 13 лет На казахском языке) дам 30 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-сенің жасың нешеде? _менің жасым 13 те. -жарайсың,азамат болыпсыңғой,-деді алыстан келген көршісі Есмаханға
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